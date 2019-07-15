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السوق المالية تغرم بنك البلاد وأسمنت تبوك بـ20 ألف ريال

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السوق المالية تغرم بنك البلاد وأسمنت تبوك بـ20 ألف ريال السوق المالية تغرم بنك البلاد وأسمنت تبوك بـ20 ألف ريال

الرياض- مباشر: أعلنت  هيئة السوق المالية اليوم عن فرض غرامة مالية على كل من بنك البلاد، و شركة أسمنت تبوك بقيمة إجمالية تبلغ 20 ألف ريال سعودي.

وقررت الهيئة وفقا لبيان لها نشر على "تداول" اليوم الاثنين، فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة أسمنت تبوك لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 20 سبتمبر 2018.

وأضافت أن ذلك لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق 9 فبراير 2019م.

وأصدرت الهيئة قراراً بفرض غرامة مالية على بنك البلاد، لمخالفته نظام السوق المالية يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف  ريال، على بنك البلاد لمخالفته الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 20 سبتمبر 2018م.

تابعت أن ذلك لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة به للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م خلال المدة المحددة له وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنته المالية الذي يوافق 9 فبراير 2019م/ حيث لم يُزود الهيئة بتلك المعلومات إلا بتاريخ 28 مايو 2019م.

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