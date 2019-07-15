أخبار عاجلة

تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو -
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد -
العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية -
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) -
بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين" -
مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل -
مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة -
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب -
فيديو جديد لتوريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا -
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

كان 2019 | الأثنين 15 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة

Google+ Print
مواضيع متعلقة
محمد عادل: منتخب مدغشقر هو المفاجأة الأولى لكان 2019.. وخروج المغرب أغرب ما فى البطولة

محمد عادل: منتخب مدغشقر هو المفاجأة الأولى لكان 2019.. وخروج المغرب أغرب ما فى البطولة

محمد عادل يوضح أسباب أهمية مباراة تونس ونيجيريا لكلا المنتخبين

محمد عادل يوضح أسباب أهمية مباراة تونس ونيجيريا لكلا المنتخبين

محمد عادل يوضح أسباب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

محمد عادل يوضح أسباب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

محمد عادل: لم يوجد تباين بين أداء المنتخبات حتى بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلي 24 منتخب

محمد عادل: لم يوجد تباين بين أداء المنتخبات حتى بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلي 24 منتخب