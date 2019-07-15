ديون الأسواق الناشئة ترتفع لمستوى قياسي في الربع الأول

مباشر: ارتفعت ديون الأسواق الناشئة لمستوى قياسي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفعل معدلات الفائدة المتراجعة التي شجعت المستثمرين على تنفيذ مزيد من عمليات الاقتراض.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، اليوم الإثنين، أن ديون العالم زادت بمقدار 3 تريليونات دولار في الفترة من يناير/كانون الأول وحتى مارس/آذار الماضي إلى 246.5 تريليون دولار.

ويبلغ معدل الديون العالمي إلى الناتج الإجمالي المحلي في الوقت الحالي مستوى 320 بالمائة.

وتابعت البيانات أن مقدار الأموال المستدانة من جانب الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الأسواق الناشئة زادت إلى مستوى 69.1 تريليون دولار أو ما يعادل 216 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في أول 3 أشهر من 2019، مقابل مستوى 68.9 تريليون دولار في العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن معدلات الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في شيلي وكوريا الجنوبية والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين وباكستان على مدار العام الماضي.

أما على صعيد الأسواق المتقدمة فكانت الزيادة في ديون الربع الأول مدفوعة بشكل أساسي بتراكم الدين الحكومي الذي أضاف تريليون دولار.

وشهدت فنلندا وكندا واليابان أكبر زيادة في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، في حين واصلت بعض اقتصادات منطقة اليورو ولا سيما هولندا وإيرلندا والبرتغال تقليص المديونية.

وفي الولايات المتحدة قفزت الديون بمقدار 2.9 تريليون دولار منذ الربع الأول من عام 2018، لترتفع بذلك إجمالي الديون الأمريكية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق مُسجلة 69 تريليون دولار.

كما زاد معدل ديون الشركات غير المالية إلى الناتج الإجمالي المحلي عند مستوى 75 بالمائة.