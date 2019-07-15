استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع بدء موسم نتائج الأعمال

مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع انطلاق موسم نتائج الأعمال.

واستهل "سيتي جروب" موسم نتائج الأعمال الفصلية حيث سجل أرباحاً وإيرادات بأكثر من التقديرات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت بيانات اليوم تباطؤ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في 27 عاماً خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن جانبه، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تباطؤ نمو الصين سوف يضغط عليها لإتمام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وفي بيانات اقتصادية، تعافى مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مستويات قياسية بنهاية جلسة الجمعة الماضية، لتسجل مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 2734.81 نقطة.

واستقر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً عند 3014.30 نقطة ، كما صعد "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8255.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 96.879.