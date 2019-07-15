فرض غرامة مالية على بنك البلاد، لمخالفته نظام السوق المالية وتعميم صادر من مجلس الهيئة

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على بنك البلاد لمخالفته الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/7/5/5977/18) وتاريخ 20/09/2018م، وذلك لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة به للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م خلال المدة المحددة له وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنته المالية الذي يوافق 09/02/2019م حيث لم يُزود الهيئة بتلك المعلومات إلا بتاريخ 28/05/2019م.