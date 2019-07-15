السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على "المعدات المكملة للطائرات المحدودة"

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، اليوم الاثنين، عن استحواذها على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة.

وقالت (سامي)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن عملية الاستحواذ ستساعدها من توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار في القدرات الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة، إذ يأتي ذلك في إطار مساعيها المستمرة إلى دعم جهود توطين قطاع الدفاع في المملكة.

وأضافت أن عمل شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة يركز على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرة، وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة.

ولفتت الشركة، إلى أن بعد عملية الاستحواذ سيتم توسيع نطاق عمليات شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة؛ ليشمل إصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وأكدت "سامي"، أن الاستحواذ سيمكن الشركة كذلك من توسيع خدماتها، لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن عملية استحواذ الشركة على حصة الأغلبية في شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة هي عامل أساسي في التنمية الاستراتيجية للشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وأضاف أندرياس شوير: "لدينا فرصاً واعدة في سوق الصيانة والإصلاح والتوضيب، إذ إن جميع الأدوات الأساسية متوفرة، وسنعمل في المستقبل القريب على إضافة خدمات صيانة معدات الهبوط وإصلاحها وتوضيبها إلى الخدمات المقدمة من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، إن استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على الشركة يعد خطوة مهمة في مسار تطور الشركة.

وأضاف منصور العيد، أن ذلك سيتيح للشركة توسيع نطاق خدماتها، والاستثمار في القدرات الوطنية، والوصول إلى أسواق جديدة، وتطوير قدراتها لخدمة العملاء، وكذلك الاستثمار في تصنيع قطع الغيار للطائرات.

وبين العيد، أن قطاع صناعة الطيران في المملكة يشهد ازدهاراً بالتزامن مع تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث سيساهمان في توطين القدرات العسكرية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وخلق وظائف للمواطنين، وتضافر الجهود مع الشركات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم مؤخراً الاتفاق بين شركة المعدات المكملة للطائرات والقوات الجوية الملكية السعودية على عقد توضيب وشراء أنظمة الهبوط لطائرات التزود بالوقود في الجو متعددة المهام MRTT.

ونوهت الشركة إلى أن شركة المعدات المكملة للطائرات تنفذ حالياً تطوير أنظمة الهبوط للطائرات العسكرية، وتتعاون مع سافران لأنظمة الهبوط التي تُعَد الشركة الرائدة عالمياً في مجال أنظمة الهبوط والكبح للطائرات؛ بهدف تطوير القدرة على توضيب أنظمة الهبوط للطائرات المدنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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