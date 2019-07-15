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بيان من المملكة القابضة بشأن استغلال اسمها لإبرام عقود

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بيان من المملكة القابضة بشأن استغلال اسمها لإبرام عقود بيان من المملكة القابضة بشأن استغلال اسمها لإبرام عقود

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المملكة القابضة عن استقبالها عدد من الاتصالات حول ما يقوم به أفراد وجماعات مستغلين اسمها وشعارها وبياناتها الرسمية لإبرام عقود واتفاقيات استثمارية وهمية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن العقود الوهمية شملت عدة أنشطة منها نشاط الاستثمار بالتداول في البورصة العالمية.

وأكدت المملكة القابضة على أن هذه العقود والاتفاقيات لا تمت لها بصلة وأنها تخلي مسؤوليتها تجاه هذه العقود والاتفاقيات.

وتابعت: "تم تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات الحكومية المختصة عن هؤلاء الأفراد والجماعات".

وأشارت إلى أنها سوف تلاحق قانونيا، كل من يستخدم كيان واسم الشركة، وشركاتها التابعة، أو اسم رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أو أحد مسؤوليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق مصالح شخصية.

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