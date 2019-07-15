ماي: تغريدات ترامب بشأن المشرعات الديمقراطيات غير مقبولة تماماً

مباشر: قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم لهجة غير مقبولة تماماً في وصف 4 مشرعات من الحزب الديمقراطي.

وفي سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب أمس الأحد إن 4 مشرعات أمريكيات بقيادة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك يجب أن يعدن إلى الأماكن "الموبوء بالجرائم التي أتوا منها".

وذكر جيمس سلاك المتحدث باسم تريزا ماي اليوم الاثنين أن رئيسة الوزراء تعتقد أن اللهجة المستخدمة للإشارة إلى هؤلاء السيدات غير مقبولة بالكامل.

وتستعد تريزا ماي لمغادرة منصبها في في 24 يوليو/ تموز الجاري، ليخلفها "بوريس جونسون" أو "جيريمي هانت".

واتسمت العلاقة بين ترامب وماي بالكثير من المشاحنات، حيث انتقد في الأسبوع الماضي إدارتها لملف البريكست.

وقال ترامب: "لطالما انتقدت بشدة طريقة تعامل المملكة المتحدة وتريزا ماي مع البريكست، ما هذه الفوضى التي صنعتها هي وممثليها، لقد أخبرت ماي بالطريقة التي عليها أن تتبعها من أجل تنفيذ البريكست لكنها قررت أن تسلك طريق آخر".