ترامب: تباطؤ اقتصاد الصين يجبرها على الاتفاق التجاري

من: نهى النحاس

مباشر: يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة في 27 عاماً يضغط على بكين لإتمام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وسجلت الصين زيادة في الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب اليوم الاثنين إن التعريفات الجمركية الأمريكية لها تأثير كبير على الشركات الراغبة في مغادرة الصين إلى دول لا تطبق تعريفات جمركية.

وأضاف ترامب: "آلاف الشركات تغادر الصين ولذلك السبب ترغب بكين في إتمام اتفاق تجاري معنا، وأمل ألا يتم خرق الاتفاق الأصلي الذي حدث أولاً".

وتابع ترامب: "وفي الوقت نفسه نحن نتسلم مليارات الدولارات من التعريفات الصينية كما أن هناك المزيد من الأموال ربما تأتي في المستقبل".

وفي الشهر الماضي وافقت الصين والولايات المتحدة على استئناف المباحثات التجارية ووقف تنفيذ مزيد من التعريفات الجمركية.

وفي الوقت الحالي تدفع الصين تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على صادرات بقيمة 250 مليار دولار للولايات المتحدة.