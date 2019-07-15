أخبار عاجلة

تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو -
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد -
العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية -
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) -
بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين" -
مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل -
مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة -
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب -
فيديو جديد لتوريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا -
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب: تباطؤ اقتصاد الصين يجبرها على الاتفاق التجاري

Google+ Print

من: نهى النحاس

مباشر: يرى الرئيس الأمريكي دونالد أن نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة في 27 عاماً يضغط على بكين لإتمام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وسجلت الصين زيادة في الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب اليوم الاثنين إن التعريفات الجمركية الأمريكية لها تأثير كبير على الشركات الراغبة في مغادرة الصين إلى دول لا تطبق تعريفات جمركية.

وأضاف ترامب: "آلاف الشركات تغادر الصين ولذلك السبب ترغب بكين في إتمام اتفاق تجاري معنا، وأمل ألا يتم خرق الاتفاق الأصلي الذي حدث أولاً".

وتابع ترامب: "وفي الوقت نفسه نحن نتسلم مليارات الدولارات من التعريفات الصينية كما أن هناك المزيد من الأموال ربما تأتي في المستقبل".

وفي الشهر الماضي وافقت الصين والولايات المتحدة على استئناف المباحثات التجارية ووقف تنفيذ مزيد من التعريفات الجمركية.

وفي الوقت الحالي تدفع الصين تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على صادرات بقيمة 250 مليار دولار للولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل

الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل

الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

مجلس النواب الأمريكي يدين تصريحات ترامب ضد 4 نائبات

مجلس النواب الأمريكي يدين تصريحات ترامب ضد 4 نائبات

الأخبار- مجلس الوزراء يبحث إجراءات خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي

الأخبار- مجلس الوزراء يبحث إجراءات خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي