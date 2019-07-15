وزير خارجية البحرين: قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون

مباشر: قال وزير الخارجية في مملكة البحرين، إن دولة قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن قطر تسعى بكل دأب إلى تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

وشدد وزير الخارجية البحريني، على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة.

ونوه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد، على أن تلك الإجراءات من أجل أن يستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قد أعلنت في 5 يونيو/حزيران 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر؛ بسبب اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان.

ويرجع أساس هذه الأزمة إلى خلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية؛

واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.

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