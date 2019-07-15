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نائب عراقي: بغداد تدعم أي جهد دولي لنزع فتيل الأزمة في منطقة الخليج

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وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن دعمه لمقترح عراق لعقد مؤتمر إقليمي لنزع فتيل التوتر بين إيران و دول الخليج خصوصا والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى.

© REUTERS / Jonathan Ernst

وتوقع الكناني، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، حضور الدول المعنية بالموضوع  للمؤتمر وفي مقدمتها إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي تركيا ودول الجوار العراقي كسوريا والسعودية والكويت ومصر.

وأشار إلى أن العراق يتخذ طريق الوسطية في الأزمة بين واشنطن وإيران وبالتالي فهو مؤثر بشكل جيد في هذه القضية.

وحول أهمية المؤتمر للعراق، قال النائب عن كتلة صادقون  النيابية، إن "العراق في قلب العاصفة ولديه حدود مشتركة بينه وبين إيران وسيتأثر بشكل كبير في حالة نشوب حرب من جميع الجهات خاصة الاستثمارات ".

وبين الكناني أن الدعم الأوروبي لعقد المؤتمر يتمثل في التأثير الكبير علي الدول محور الأزمة من الإدارة الأمريكية إلي إيران والدول الخليجية وبالتالي فهذا يساهم في تحقيق أهداف المؤتمر.

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