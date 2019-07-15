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سوق الأسهم السعودية يسجل ارتفاعه السادس بدعم الاتصالات والبنوك

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سوق الأسهم السعودية يسجل ارتفاعه السادس بدعم الاتصالات والبنوك سوق الأسهم السعودية يسجل ارتفاعه السادس بدعم الاتصالات والبنوك

الرياض - مباشر: واصل سوق الأسهم "تداول"، أداءه الإيجابي، بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليسجل ارتفاعه السادس على التوالي، بدعم مباشر من قطاعي الاتصالات والبنوك.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.32 بالمائة، بمكاسب بلغت نحو 29 نقطة، صعد بها إلى مستوى 9,044.21 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 3.18 مليار ريال مقابل 3.06 مليارات ريال، بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 114.43 مليون سهم، مقابل 124.49 مليون سهم بجلسة الأحد.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، وتصدر "الاتصالات" المكاسب بارتفاع نسبته 1.21 بالمائة، وصعد قطاع البنوك 0.41بالمائة.

واقتصرت الخسائر على 5 قطاعات، بصدارة "النقل" الذي هبط 0.41 بالمائة، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.1 بالمائة.

وجاء أداء الأسهم على تباين، بارتفاع 87 سهما مقابل هبوط نفس العدد، وجاء إغلاق 15 سهما بدون تغيير.

وتصدر سهم "الأهلي للتكافل"، المكاسب بارتفاع 4.5 بالمائة، وسجل "الوطنية للتعليم" أعلى الخسائر، بعد هبوطه 2.16 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق مرتفعا 0.85 بالمائة، بمكاسب بلغت 31.72 نقطة، صعد بها إلى مستوى 3,781.42نقطة.

وتصدر "باعظيم" المكاسب بارتفاع نسبته 3.28 بالمائة، واقتصرت اللون الأحمر على سهم "الصمعاني" الذي هبط 13.29 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام للسوق، تعاملات أمس الأحد على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي؛ مسجلا أعلى مستويات في 20 جلسة، ليغلق فوق مستوى 9 آلاف نقطة.

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