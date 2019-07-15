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تعافٍ ملحوظ بمؤشر "إمباير ستيت" الصناعي خلال يوليو

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تعافٍ ملحوظ بمؤشر "إمباير ستيت" الصناعي خلال يوليو تعافٍ ملحوظ بمؤشر "إمباير ستيت" الصناعي خلال يوليو

مباشر: تحول النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية للصعود بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، مع زيادة قوية في الطلبات الجديدة وإن كانت لا تزال داخل النطاق السالب.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك، اليوم الإثنين، أن مؤشر "إمباير ستيت" للإنتاج الصناعي ارتفع إلى 4.3 نقطة خلال شهر يوليو/تموز الجاري مقابل - 8.6 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في نيويورك سوف يرتفع إلى 1.6 نقطة خلال الشهر الحالي.

ويمثل هذا الشهر تعافياً ملحوظاً للإنتاج الصناعي بنيويورك بعد الهبوط الحاد المسجل في شهر يونيو/حزيران الماضي ليسجل -8.6 نقطة، في أدنى قراءة يرصدها المؤشر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتعتبر أيّ قراءة لمؤشر "إمباير ستبت" أعلى صفر بمثابة إشارة على التحسن في النشاط الصناعي.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع بنحو 10.5 نقطة خلال الشهر الحالي لكنه لا يزال داخل النطاق السالب عند -1.5 نقطة في حين تراجع مؤشر الشحنات بنحو 2.5 نقطة ليسجل 7.2 نقطة.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند 1.1269 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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