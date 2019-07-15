السودان... استئناف المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري غدا

وأضاف لـ"راديو سبوتنيك" أن مسودة الاتفاق تم تحويلها إلى اللجان الفنية المعنية ولكافة الكتل لدراستها لإبداء الملاحظات، مشيرا إلى عقد اجتماع لمناقشة الملاحظات عليها.

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وتابع أنه تم التوافق على تأجيل اللقاء المشترك مع المجلس العسكري ليوم غدا الثلاثاء، حتى يتم صياغة التحفظات ونقاط الخلاف من خلال اللجنة الفنية وصياغتها في إطار قانوني.

وأشار "كباشي" إلى أن "المجلس العسكري يحاول أن يحول بصورة كلية النظام البرلماني إلى رئاسي، وتركيز السلطة للمجلس الرئاسي ويتحدث عن حصانة مطلقة له".

وقال إن "المجلس العسكري أيضا يتحدث عن سلطات المجلس السيادي في تعيين الجهات القضائية والنائب العام، بينما الذي يقوم بذلك هو الجهة التنفيذية وليس المجلس السيادي".

وأكد عضو تجمع القوى المدنية أن قوى الحرية والتغيير جادة في التواصل مع المجلس العسكري والعودة الى لقاء مشترك لحسم النقاط الخلافية بين الطرفين.

وأوضح محمد كباشي أن "هناك صعوبة واجهت الوسيط الإفريقي والإثيوبي، لأن قدرتهم في التأثير محدودة، لأنه حتى التفاوض المباشر استمر 15 يوما، بينما معظم القضايا العالقة لا تستحق هذا الزمن الطويل".