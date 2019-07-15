أرباح وإيرادات "سيتي جروب" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: تمكن "سيتي جروب" من تسجيل زيادة في أرباح وإيرادات الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال المصرف الأمريكي الصادرة اليوم الإثنين أنه سجل صافي أرباح بقيمة 4.79 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 4.49 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح زيادة عند 1.95 دولار في الربع الثاني من 2019، أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيبلغ 1.80 دولار.

وعلى صعيد الإيرادات فإن البنك أعلن زيادتها إلى مستوى 18.75 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل مستوى 18.46 مليار دولار في فترة المقارنة.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن إيرادات "سيتي جروب" ستزيد عند 18.50 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات البنك من أعماله في أمريكا الشمالية وآسيا إلى 8.64 مليار و4 مليار دولار على الترتيب.

وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات تلقت دعماً من 350 مليون دولار أرباح قبل الضرائب نتيجة للاكتتاب الأولي داخل شركة "تريد ويب" التابعة.