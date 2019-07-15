أخبار عاجلة

تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو -
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد -
العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية -
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) -
بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين" -
مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل -
مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة -
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب -
فيديو جديد لتوريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا -
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

طيران التحالف والأمن العراقي يقتلون 8 مسلحين في محافظة صلاح الدين

Google+ Print

وبحسب خلية الإعلام الأمني العراقية: "نفذت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية بإسناد جوي، وقد تم قتل 7 إرهابيين بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي، فيما قتلت القوة المنفذة للواجب إرهابيا ثامنا خلال عملية تفتيش".

© AP Photo / Khalid Mohammed

وتابع البيان أن القوات ضبطت بحوزة العناصر الإرهابية معدات وأسلحة وعملات أجنبية، وذلك بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وعلى الرغم من ذلك تكرر فلول التنظيم بين فترة وأخرى استهداف مناطق فقدت السيطرة عليها خلال عمليات التحرير".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب

روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب

وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك

وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك

الأخبار- أمريكا وروسيا تبحثان القيود على السلاح النووي في جنيف اليوم

الأخبار- أمريكا وروسيا تبحثان القيود على السلاح النووي في جنيف اليوم

صندوق النقد الدولي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لروسيا خلال 2019

صندوق النقد الدولي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لروسيا خلال 2019