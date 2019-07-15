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تسارع التضخم في زيمبابوي لأكثر من 175% خلال يونيو

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تسارع التضخم في زيمبابوي لأكثر من 175% خلال يونيو تسارع التضخم في زيمبابوي لأكثر من 175% خلال يونيو

مباشر: تسارع التضخم في زيمبابوي لأكثر من 175 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، ليكون عند أعلى مستوى في نحو عقد من الزمن، في تحول حاد من انكماش الأسعار قبل 3 أعوام تقريباً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في زيمبابوي، اليوم الإثنين، أن مؤشر المستهلكين ارتفع بنسبة 175.7 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي مقابل 97.9 بالمائة المسجلة في مايو/أيار السابق له.

ويمثل هذا الصعود الشهري هو التاسع والعشرون الذي يشهد فيه معدل التضخم في زيمبابوي زيادة في أعقاب سنوات من انكماش الأسعار.

وفي الشهر الماضي، لجأت زيمبابوي إلى إعادة عملتها المحلية (الدولار الزيمبابوي) مرة أخرى بعد توقف دام لنحو عقد من الزمن، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة التضخم الجامح في البلاد والذي تسارع إلى 500 مليار بالمائة في عام 2008.

وبحسب البيانات، فإن كافة مؤشرات تكاليف الغذاء والملابس والأثاث والرعاية الصحية ارتفعت بأكثر من 200 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

أما على أساس شهري، فإن معدل التضخم سجل 39.26 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 12.54 بالمائة المسجلة في شهر مايو/أيار السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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