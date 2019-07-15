أخبار عاجلة

تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو -
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد -
العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية -
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) -
بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين" -
مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل -
مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة -
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب -
فيديو جديد لتوريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا -
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير الخزانة الأمريكية يحذر من نفاد السيولة الحكومية بحلول سبتمبر

Google+ Print
وزير الخزانة الأمريكية يحذر من نفاد السيولة الحكومية بحلول سبتمبر وزير الخزانة الأمريكية يحذر من نفاد السيولة الحكومية بحلول سبتمبر

مباشر: حذر وزير الخزانة الأمريكي رئيسة مجلس النواب من أن قد تشهد نفاد السيولة النقدية لديها بحلول سبتمبر/آيلول المقبل ما إذا لم يرفع الكونجرس سلطة الاقتراض.

وقال ستيفن منوشين في خطاب إلى نانسي بولسي يوم الجمعة الماضي إنه استناداً للتوقعات المحدثة فإن هناك سيناريو يتوقع نفاد السيولة النقدية الحكومية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل وذلك قبيل إعادة انعقاد جلسات الكونجرس.

وأضاف منوشين: "وعلى هذا الأساس فإني أطلب من الكونجرس زيادة سقف الديون قبيل عطلة الصيف".

وفي يوم الخميس صرحت بولسي بضرورة التصرف في الشهر الجاري بشأن زيادة سقف الاستدانة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتقدم فيها بجدول زمني محدد بشأن تلك المسألة.

ومع ذلك فإنه من غير الواضح ما إذا كان الكونجرس والبيت الأبيض سيعقدان صفقة قبيل أن تبدأ إجارة الكونجرس في 26 يوليو/تموز أم لا.

ويحاول الديمقراطيون في مجلس النواب الاستفادة من مشروع قانون سقف الديون لزيادة الحد الأقصى للإنفاق الفيدرالي، حيث كانوا يتطلعون إلى التفاوض بشأن تلك الحدود بعد عطلة شهر أغسطس/آب.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

8 الصبح - برامج تنظيم الأسرة .. وجهود الحكومة للحد من الزيادة السكانية

8 الصبح - برامج تنظيم الأسرة .. وجهود الحكومة للحد من الزيادة السكانية

الحكومة الليبية المؤقتة توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان المسلمين"

الحكومة الليبية المؤقتة توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان المسلمين"

الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان

الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان