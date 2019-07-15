وزير الخزانة الأمريكية يحذر من نفاد السيولة الحكومية بحلول سبتمبر

مباشر: حذر وزير الخزانة الأمريكي رئيسة مجلس النواب من أن الحكومة قد تشهد نفاد السيولة النقدية لديها بحلول سبتمبر/آيلول المقبل ما إذا لم يرفع الكونجرس سلطة الاقتراض.

وقال ستيفن منوشين في خطاب إلى نانسي بولسي يوم الجمعة الماضي إنه استناداً للتوقعات المحدثة فإن هناك سيناريو يتوقع نفاد السيولة النقدية الحكومية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل وذلك قبيل إعادة انعقاد جلسات الكونجرس.

وأضاف منوشين: "وعلى هذا الأساس فإني أطلب من الكونجرس زيادة سقف الديون قبيل عطلة الصيف".

وفي يوم الخميس صرحت بولسي بضرورة التصرف في الشهر الجاري بشأن زيادة سقف الاستدانة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتقدم فيها بجدول زمني محدد بشأن تلك المسألة.

ومع ذلك فإنه من غير الواضح ما إذا كان الكونجرس والبيت الأبيض سيعقدان صفقة قبيل أن تبدأ إجارة الكونجرس في 26 يوليو/تموز أم لا.

ويحاول الديمقراطيون في مجلس النواب الاستفادة من مشروع قانون سقف الديون لزيادة الحد الأقصى للإنفاق الفيدرالي، حيث كانوا يتطلعون إلى التفاوض بشأن تلك الحدود بعد عطلة شهر أغسطس/آب.