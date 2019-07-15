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الصين تهدد بمقاطعة الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة لتايوان

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الصين تهدد بمقاطعة الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة لتايوان الصين تهدد بمقاطعة الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة لتايوان

مباشر: هددت الصين بأنها ستقطع الروابط التجارية مع الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة إلى تايوان.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها من المحتمل أن تنفذ عمليات بيع كبيرة من الأسلحة إلى تايوان، في صفقة قد تبلغ 2.2 مليار دولار بهدف توفير دبابات وصواريخ مضادة للطائرات والمعدات ذات الصلة.

وفي يوم الجمعة صرحت الصين بأنها ستعاقب الشركات الأمريكية لبيع الأسلحة إلى تايوان لكنها لم توفر مزيد من التوضيح.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الصينيين بأنه لا يمكن لأي قوة أجنبية أن توقف إعادة توحيد الصين، ويجب ألا تحاول أي قوة التدخل في الشؤون المحلية.

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية في الصين في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن بيع الأسلحة إلى تايوان هو انتهاك للقانون الدولي وإضرار بالسيادة الصينية والأمن الوطني، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "الحكومات والشركات الصينية لن يتعاونوا أو يتموا اتصالات تجارية مع الشركات الأمريكية التي تقوم بذلك".

وتابع: "لا يمكنني الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي..لكن صدقوا ذلك فإن الشعب الصيني دائماً ما يتمسك بكلامه".

مباشر (اقتصاد)

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