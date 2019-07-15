25 جهة حكومية بالسعودية تستعرض الخطط التشغيلية لموسم الحج

الرياض ـ مباشر: عقدت هيئة تطوير منطقة مكة، حلقة نقاش لعرض الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر لموسم حج العام الحالي، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية.

واستعرضت إدارة المشروعات، وفقا لبيان من الهيئة، المشروعات الجديدة التي تنفذها في المشاعر المقدسة والإحصائيات ونسب الإنجاز لكل مشروع.

كما استعرضت الخطة التشغيلية للهيئة الخاصة بقطار المشاعر الذي سيتم تشغيله هذا العام عبر مشغل وطني (شركة سار) مستهدفًا هذا العام نقل أكثر من 360 ألف حاج وحاجة عن طريق 2000 رحلة موزعة على 9 محطات.

وناقشت الهيئة عمل مسارات الحشود بمشعر منى والخطط المنسقة مع الجهات الحكومية والأمنية التي ستطبق حج هذا العام وكذلك التجارب الميدانية التي تسبق توافد الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة.

وقدمت وزارة الحج والعمرة الخطط الميدانية التي تنفذها بالتنسيق مع بعثات الحج لإنجاح الخطة في هذا العام، بينما قدمت قوة أمن المنشآت خطتها التي ستنفذها حول إدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة.

وقدمت قوة الطوارئ خطتها لتشغيل منشأة الجمرات والاحترازات الأمنية المتخذة في هذا الجانب.

ومن جانبه، قدم الأمن العام الخطة التشغيلية لحج هذا العام والاستعدادات البشرية لتطبيقها، فيما تناولت مديرية الدفاع المدني خطتها في حج هذا العام والاستعدادات والتجهيزات الآلية والبشرية للتدخل في حال وقوع أية اخطار.

واستعرضت إمارة منطقة مكة مرئيات وملاحظات الهيئة العليا لمراقبة الحجاج وأبرز الإحصائيات والنسب في هذا الشأن، وسردت أمانة العاصمة المقدسة سعيها حول تنفيذ خطتها التشغيلية.

وخرجت حلقة النقاش في الختام بعدة توصيات سيتم العمل بها في الخطط التشغيلية للجهات المشاركة خلال موسم حج هذا العام لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

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