تقرير: السعودية تتجه لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

الرياض- مباشر: قال تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، إن المملكة العربية السعودية لديها خطط طموحة لتنويع مزيج توليد الطاقة الكهربائية لديها عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وأضاف التقرير الذي اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين أنه على الرغم من تباطؤ الطلب، إلا أنه من المتوقع استمرار الزيادة في رفع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، حتى في ظل البدء في إعادة تنظيم القطاع بالمملكة.

وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان: "التوقعات السنوية لاستثمارات الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019"، إلى أن العوامل الأكثر تأثيراً في تباطؤ الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية في المملكة مدفوعة بالسياسات.

وتوقع تقرير "ابيكورب" أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الخمس المقبلة إلى ضخّ استثمارات بقيمة 209 مليار دولار في قطاع توليد الكهرباء.

وأشارت الشركة في التقرير انه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة عموماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2019 و2023 إلى تريليون دولار أمريكي.

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