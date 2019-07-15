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24 صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 375 مليون ريال

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الرياض - مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية - تداول، تنفيذ 24 صفقة خاصة خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 375.08 مليون ريال، من خلال التداول على 7.66 مليون سهم.

وتمت أعلى الصفقات من حيث القيمة على سهم مصرف الراجحي بقيمة 59.27 مليون ريال.

يشار إلى أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد.

وتتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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