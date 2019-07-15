الأسهم الصينية ترتفع بالختام بعد بيانات النمو الاقتصادي

مباشر: تمكنت مؤشرات الأسهم الصينية من التعافي بعد الهبوط في التداولات المبكرة لتنهي جلسة اليوم الإثنين داخل النطاق الأخضر، بعدإعلان بيانات النمو الاقتصادي في البلاد بالربع الثاني.

وبحسب بيانات رسمية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.2 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، ورغم أنها أبطأ وتيرة نمو في نحو 27 عاماً لكنها كانت متوافقة مع توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، فإن بيانات منفصلة أظهرت أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع بنسبة 6.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، ليتسارع من أدنى مستوى في 17 عاماً المسجل في مايو/أيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في الصين سوف يرتفع بنسبة 5.2 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.

وبالنسبة لاستثمارات الأصول الثابتة في الصين، فشهدت زيادة 5.8 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي مقابل التقديرات البالغة زيادة 5.6 بالمائة.

أما استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة والتي تُشكل نحو 60 بالمائة من إجمالي استثمارات البلاد، فصعدت بنسبة 5.7 بالمائة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران الماضي.

وفي بيانات أخرى، فإن مبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم صعدت بنسبة 9.8 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي مقابل توقعات المحللين البالغة 8.5 بالمائة ومقارنة مع 8.6 بالمائة زيادة المسجلة في الشهر السابق له.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.4 بالمائة ليغلق عند مستوى 2942.2 نقطة.

كما زاد مؤشر "سي.إي.آي 300" للأسهم الصينية بأكثر من 0.4 بالمائة ليسجل 3824.2 نقطة.

وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.8752 يوان.