شركة أبحاث تتوقع ارتفاع إيرادات وهوامش "جرير" بالفترة المقبلة

الرياض – مباشر: توقعت الراجحي المالية، أن تكون شركة جرير للتسويق "جرير" في وضع جيد يمكنها من الاستمرار في زيادة إيراداتها في الفترة المقبلة؛ نتيجة لاستحواذها على مزيد من الحصص في السوق، إلى جانب استراتيجياتها المتمثلة في تعديل تشكيلة منتجاتها وفقا لتفضيلات العملاء.

وتوقعت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، ارتفاع الهوامش في المستقبل؛ نتيجة لزيادة الفروع التي تم افتتاحها مؤخرا لمبيعاتها في ظل التحسن بمستوى الكفاءة التشغيلية.

وقالت الراجحي المالية، إن أرباح شركة جرير للتسويق الصافية بالربع الثاني والبالغة 169 مليون ريال كانت أقل من تقديراتها وأقل من متوسط تقديرات المحللين التي بلغت 179 مليون ريال و176 مليون ريال على التوالي.

وأضافت شركة الأبحاث، أن إيرادات "جرير" البالغة 1.893 مليار ريال، تجاوزت تقديراتها التي بلغت 1.87 مليار ريال.

وأشارت الراجحي المالية، إلى أنها بعد النتائج المالية للربع الثاني من 2019 أبقت على سعرها المستهدف لسهم الشركة عند 171 ريالا، وعلى تصنيفها المحايد للشركة، متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.

ولفتت الراجحي، إلى أن سهم الشركة يتداول حاليا عند مكرر ربح يبلغ 20.8 مرة بناء على تقديراتها لربح السهم لعام 2019، وهو أعلى من متوسطة لفترة 3 سنوات الذي يبلغ 16 مرة.

وارتفعت أرباح الشركة بنحو 4 بالمائة بالربع الثاني من العام 2019 إلى 169.1 مليون ريال، مقابل 162.6 مليون ريال للفترة فسها من العام الماضي.

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