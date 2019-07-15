أردوغان يتعهد بخفض كبير في معدل الفائدة بنهاية 2019

مباشر: تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ خفض كبير في معدل الفائدة بحلول نهاية العام الحالي، وهي التعليقات التي تأتي بعد أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي في البلاد.

وقال أردوغان في تعليفات مع الصحفيين في إسطنبول نقلاً عن وكالة الأنباء الحكومية "الأناضول"، أمس الأحد: "نحن نهدف لخفض معدل التضخم دون 10 بالمائة بحلول نهاية العام الحالي".

وتابع: أثناء قيامنا بتحقيق ذلك، سوف نحقق مستهدفنا بشأن معدل الفائدة في نهاية العام كذلك.

وفي وضع مشابه لما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن أردوغان يهاجم المركزي التركي مراراً بسبب حفاظه على تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية.

وفي الشهر الماضي، اشتكى أردوغان من أنه في حين يتحرك الفيدرالي لخفض معدل الفائدة فإن الفائدة في تركيا البالغة 24 بالمائة أمر غير مقبول.

وقام المركزي الأمريكي بتثبيت معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين 2.25 إلى 2.50 بالمائة منذ بداية العام الحالي، لكن هناك إشارات تشير لخفض محتمل في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان أردوغان قد أقال محافظ البنك المركزي "مراد سينتيكيا" واستبدله بنائبه "مراد أويصال"، وهو ما دفع وكالة "فيتش" لخفض التصنيف الائتماني للبلاد.

وبحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط العملة الخضراء إلى 5.7090 ليرة.