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تكرير النفط الخام في الصين يرتفع لمستوى قياسي خلال يونيو

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تكرير النفط الخام في الصين يرتفع لمستوى قياسي خلال يونيو تكرير النفط الخام في الصين يرتفع لمستوى قياسي خلال يونيو

مباشر: ارتفعت عمليات تكرير النفط الخام في الصين خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى على الإطلاق، وذلك بعد البدء في تشغيل اثنان من مصافي التكرير ذو الحجم الكبير.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين نقلتها وكالة رويترز، اليوم الإثنين، أن شهر يونيو/حزيران الماضي شهد تكرير لنفط خام بلغ 53.7 مليون طن (13.07 مليون برميل يومياً) بزيادة 7.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتجاوز الإنتاج النفطي المكرر في الصين أعلى مستوى على الإطلاق تم تسجيله وذلك في أبريل/نيسان حينما وصل عند 12.68 مليون برميل يومياً.

أما فيما يتعلق بإجمالي إنتاج النفط الخام داخل الصين في الشهر الماضي فقفز بنحو 1 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 16.1 مليون طن (3.92 مليون برميل يومياً)، مقابل مستوى 3.82 مليون برميل يومياً في مايو/آيار.

وعلى مدار النصف الأول من 2019 ارتفع إنتاج ثاني أكبر في العالم من النفط بنحو 0.8 بالمائة إلى 95.39 مليون طن.

وفي سياق منفصل، زاد إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنحو 13.1 بالمائة على أساس سنوي عند 13.9 مليار متر مكعب، أما على مدار أول 6 أشهر من العام فإن الإنتاج زاد بنسبة 10.3 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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