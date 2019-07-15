محدث.. أسعار الذهب ترتفع عالمياً عقب بيانات صينية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع الإفصاح عن البيانات الاقتصادية للصين، ومع ترقب الأسواق لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويأتي أداء المعدن الأصفر بعد الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي سجلت أبطأ وتيرة نمو في 27 عاماً لكنها تتوافق مع التوقعات.

وبالنسبة للإنتاج الصناعي في الصين فسجل ارتفاعاً يتجاوز تقديرات المحللين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، كان سوق المعدن تلقى دعماً قوياً في الآونة الأخيرة من إشارات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد شهادة باول ومحضر المركزي الأمريكي في الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 9:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.70 دولار ليصل إلى 1417.90 دولار للأوقية.

وشهد سعر التسليم الفوري للمعدن ارتفاعاً بنسبة هامشية 0.07 بالمائة أو ما يعادل 1.05 دولار ليسجل 1416.80 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.777.