صفقات الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط تقفز إلى 112 مليار دولار

الرياض - مباشر: قفزت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 231 بالمائة، بالنصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وهو أعلى مستوى لها في تاريخها.

ووفقاً لتقرير صادر عن تومسون رويترز، اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، بلغ إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ 112 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019،

وبلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 504.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019، أي أقل بنسبة 12.7 بالمائة من قيمة الرسوم المسجلة خلال نفس الفترة من 2018.

وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 147.6 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 21 بالمائة على أساس سنوي، مرتفعة بنسبة 1.7 في المائة، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000.

وانخفضت رسوم إصدارات الأسهم بنسبة 64.8 بالمائة لتصل إلى 24 مليون دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في 10 سنوات.

أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 207.4 مليون دولار أمريكي خلال أول ستة شهور من العام الجاري، بارتفاع نسبته 232 بالمائة عن النصف الأول من العام 2018، وهي ثاني أعلى مستوى في تاريخها.

وسجلت رسوم القروض المجمعة 125.8 مليون دولار، بانخفاض نسبته 58.4 بالمئة على أساس سنوي.

أما رسوم إصدارات الديون فشكلت نحو 29.2 بالمئة من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ عام 2001.

وأضاف التقرير أن رسوم القروض المجمعة شكلت 24.9 بالمائة، مشيراً إلى أن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها، لتشكل 41.1 بالمائة من إجمالي الرسوم. كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 4.8 بالمئة فقط، لتسجل أدنى مستوى في 10 سنوات.

واستحوذ بنك "إتش إس بي سي" على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا خلال النصف الأول من 2019، أي ما مجموعه 65.8 مليون دولار أمريكي بحصة تبلغ 13 بالمائة من إجمالي الرسوم.

وقاد هذا الارتفاع استحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة أغلبية تبلغ 70بالمائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 69.1 مليار دولار أمريكي.

وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقيمة الصفقات البينية أو المحلية أعلى مستوى لها، حيث ارتفعت إلى 101.2 مليار دولار و86.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 375 بالمائة و699 في المئة على التوالي.

وسجلت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى في تاريخها، لتبلغ 15.1 مليار دولار.

وفي نفس الوقت، انخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 6.5 مليار دولار في أول ستة شهور من 2018 إلى 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 80 بالمائة من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 13.7 بالمائة من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 44 صفقة، متفوقاً بـ 18 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 26 صفقة.

وفيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري 1.1 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 73 بالمائة من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2004.

وشكلت الطروحات الأولية 88 بالمائة من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة، أي ما قيمته 923.2 مليون دولار، مقارنة بـ 16بالمائة المسجلة في النصف الأول من العام الماضي.

وجمعت شركة المراكز العربية 658.6 مليون من خلال الطرح العام الأولي لأسهمها، لتشكل أكبر صفقة في مجال اصدارات الأسهم خلال العام الجاري.

بالرغم من انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2018، إلا أن إجمالي إصدار الديون سجل ثالث أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات ليصل إلى 53.1 مليار دولار في النصف الأول من 2019.

وتصدّرت السعودية الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 40.5بالمائة، تليها قطر بحصة 29.6 بالمائة، واستحوذت الحكومات والوكالات على 48.3 في المائة من الإصدارات حتى الآن هذا العام.

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