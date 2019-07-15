"الخزف السعودي" يلامس أعلى مستوياته في 7 أشهر

من بدور الراعي

الرياض - مباشر: ارتفع سهم "الخزف السعودي"، المدرج بسوق الأسهم السعودي "تداول"؛ خلال تعاملات اليوم الإثنين، متصدراً الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالسوق وليلامس أعلى مستوياته في 7 أشهر.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنحو 2.55 بالمائة إلى مستوى 21.76 ريال وهو أعلى مستوى للسهم من نهاية عام 2018.

وجرى التعامل على 680.501 ألف سهم وبقيمة 14.85 مليون ريال سعودي موزعين على 765 صفقة.

وفي تلك الأثناء حقق قطاع صناعة المعدات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.37 بالمائة بعد التداول على 1.59 مليون سهم وبقيمة 33.23 مليون ريال.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.39 بالمائة الى مستوى 8980.55 نقطة ليفقد نحو 35.04 نقطة، بعد التداول على 43.158 مليون سهم وبقيمة 1.260 مليار ريال.

كانت الشركة قد قلصت من صافي الخسائر بنحو 50 في المائة خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وتراجعت الخسائر 70.5 بالمائة مقارنة بالربع السابق، لتسجل صافي خسارة بلغ نحو 25 مليون ريال، مقابل حوالي 50 مليون للربع الأول من العام السابق.

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