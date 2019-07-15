"تداول": ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتجاوز 42 مليار دولار

من السيد جمال

الرياض – مباشر: واصل المستثمرون الأجانب رفع ملكيتهم بالأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 11 يوليو/ تموز الجاري؛ لتقفز أعلى 7.5 بالمائة.

وارتفعت ملكية الأجانب، وفقا للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إلى 158.889 مليار ريال (42.37 مليار دولار) تمثل 7.54 بالمائة من ملكية الأسهم بالسعودية المدرجة بالسوق الرئيسي- تاسي بنهاية الأسبوع الماضي.

وزادت ملكية الأجانب بقيمة 2.08 مليار ريال (554 مليون دولار) عن الأسبوع السابق؛ والتي كانت تبلغ خلاله 156.812 مليار ريال (41.82 مليار دولار) تمثل 7.52 بالمائة.

وشكلت ملكية المستثمرين المؤهلين 4.11 بالمائة من إجمالي ملكية الأجانب بالأسهم السعودية، لترتفع من 4.05 بالمائة في الأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة ملكية الأسهم السعودية بواقع 23.248 مليار ريال (6.199 مليار دولار) في الأسبوع الماضي المنتهي في 11 يوليو/تموز 2019؛ إلى 2.107 تريليون ريال (562 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.084 تريليون ريال (556 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وخلال الأسبوع السابق، ارتفعت ملكية الأجانب إلى 156.81 مليار ريال (41.82 مليار دولار) تمثل 7.52 بالمائة من ملكية الأسهم السعودية، لترتفع من 7.45 بالمائة في الأسبوع السابق بملكية كانت تبلغ 154.79 مليار ريال (41.28 مليار دولار).

وفي الأسبوع الماضي، واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول، الاتجاه للشراء بصافي 1.85 مليار ريال (493 مليون دولار)، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات بـ 2.92 مليار ريال (779 مليون دولار)، مقابل مبيعات إجمالية بقيمة 1.06 مليار ريال (282 مليون دولار).

وأصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أواخر يونيو/حزيران الماضي، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة (التعليمات) لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وقفزت استثمارات الأجانب بسوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام 2019؛ مع نمو صافي المشتريات خلال تلك الفترة بنسبة وصلت إلى 380.1 بالمائة على أساس سنوي تعادل 40.814 مليار ريال (10.88 مليار دولار)، وفقا لإحصائية لـ"مباشر".

وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية 51.552 مليار ريال (13.75 مليار دولار)، مقارنة بمشتريات صافية بلغت قيمتها 10.738 مليار ريال (2.86 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ترشيحات:

"الخُبر" أغلى المدن السعودية بتكلفة المعيشة.. ودبي تتصدر بالخليج

الحكومة السعودية تطلق خدمة العمل المؤقت بموسم الحج عبر "أجير"

الخدمة المدنية السعودية تكشف عن إجازة عيد الأضحى

"البيئة" السعودية" تحدد شروط دخول المواشي للعاصمة المقدسة

"موانئ" السعودية: خطة متكاملة لاستقبال الحجاج..وقدوم أول الأفواج الأربعاء

وزير سعودي: اعتماد منصة "صحة" يسهم في تسهيل الإجراءات

دعم من السعودية والإمارات لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان