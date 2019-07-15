تقرير: تمويل الشركات الناشئة بالشرق الأوسط يرتفع 66% بالنصف الأول

الرياض ـ مباشر: كشف تقرير تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر عن منصة "ماجنيت"، اتفاع التمويل نحو 66 في المائة في النصف الأول لعام 2019، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 471 مليون دولار.

وأشار التقرير الذي اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، إلى أن النصف الأول من العام 2019، شهد نموا بنحو 28 بالمائة في عدد الصفقات مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

وبين أن النصف الأول من العام الجاري شهد خروج 15 شركة، منها استحواذ شركة UBER على Careem بصفقة قيمتها 3.1 مليار دولار.

وأشار الى أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها كأكثر بيئات الشركات الناشئة نشاطًا، حيث استحوذت على ما نسبته 26 بالمائة من مجموع الصفقات، تليها مصر بنسبة 21 بالمائة؛ولبنان بنسبة 13 بالمائة؛ في حين تم تصنيف المملكة العربية السعودية كواحدة من أسرع بيئات الشركات الناشئة نموًا.

وأوضح التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية احتل المرتبة الأولى كأكثر القطاعات نشاطًا من حيث عدد الصفقات بنسبة 17 بالمائة، يليه قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 12 بالمائة، ثم قطاع التوصيل والنقل بنسبة 8 بالمائة.

ولفت الى أن هناك 130 مؤسسة تستثمر في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، 30 بالمائة منها تتمركز مقراتها الرئيسية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يظهر استمرار الاهتمام الدولي.

ترشيحات:

تحذير من الاتصالات السعودية بشأن الولوج للحسابات البنكية

التجارة السعودية تتيح تعديل السجل التجاري للشركات إلكترونياً

اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

المياه السعودية: استكمال التحول الرقمي نهاية الربع الأول من 2020