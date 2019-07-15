تقرير:"هواوي" تخطط لخفض وظائف بوحدة الأبحاث والتطوير التابعة بالولايات المتحدة

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" تخطط لخفض وظائف في وحدة الأبحاث والتطوير التابعة في الولايات المتحدة، مع معاناتها من إدراجها بالقائمة السوداء الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي كان وزير التجارة الأمريكي أعلن أن شركة "هواوي" لا تزال بقائمة الكيانات التي تشكل تهديد للأمن القومي.

ولكن مع ذلك فأن الولايات المتحدة قررت منح الشركات تراخيص تسمح لها بتصدير السلع إلى شركة "هواوي".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها أمس الأحد أن الخفض الوظيفي من المتوقع أن يؤثر على الموظفين داخل وحدة الأبحاث والتطوير التابعة لـ"هواوي" "فيوتشر واي تكنولوجي" والتي توظف 850 فرد في عدد من الولايات الأمريكية من ضمنها تكساس وكاليفورنيا وواشنطن.

وأكدت الصحيفة على أن هناك بعض الموظفين تم إخطارهم بالفعل بقرارات الإقالة وأن هناك عدد إضافي من الخفض الوظيفي قد يتم إعلانه في وقت قريب.

وأوضح مصدر آخر أن هناك مئات من الأفراد قد يفقدون وظيفتهم ولكنه لم يوفر أرقام فعلية بشأن ذلك العدد.

كما أشارت إحدى المصادر إلى أن بعض موظفين الشركة في الولايات المتحدة تلقوا خيار العودة إلى الوطن والبقاء في الشركة.