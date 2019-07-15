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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي بالصين

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي بالصين استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي بالصين

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد الكشف عن بيانات النمو الاقتصادي في الصين، وفي ترقب للتطورات التجارية.

وكانت بيانات النمو الاقتصادي في الصين أظهرت اليوم ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بأبطأ وتيرة في 27 عام خلال الربع الثاني من 2019 وذلك بنحو 6.2 بالمائة، في مقابل مستوى 6.4 بالمائة في الربع الأول.

وبحلول الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1274 دولار، كما استقر أمام الين مُسجلاً 107.88 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة عند 1.2557 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9837 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.820.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، فكان الرئيس الأمريكي دونالد وصف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في نهاية الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية بأنها أداة تفاوضية رائعة.

وتابع ترامب: "الولايات المتحدة كانت مثل "البنك" بالنسبة لعدة بلدان أخرى لعدة سنوات، مشيرًاً إلى أن التعريفات أداة تفاوضية رائعة ومصدراً جيداً للإيرادات".

وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقا في نهاية الشهر الماضي على استئناف المباحثات التجارية والتوقف عن تطبيق مزيد من التعريفات الجمركية.

وفي سياق منفصل ينتظر المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر الجاري.

وفي نهاية الأسبوع الماضي كان تشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو صرح بأن خفض معدل الفائدة مرتين قد يرفع مسار التضخم وكذلك مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 2.2 بالمائة في عام 2021.

مباشر (اقتصاد)

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