ارتفاع خام "برنت" مع تراجع نشاط التنقيب

مباشر: ارتفع سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع انخفاض نشاط التنقيب عن الخام، ومع إعلان بيانات النمو الاقتصادي في الصين.

وكانت بيانات شركة "بيكر هيوز" أظهرت في الأسبوع الماضي إغلاق 4 منصات للتنقيب عن الخام في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز إلى 784 منصة.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.06 بالمائة عند 66.76 دولار للبرميل.

وفيما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة إلى 60 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي سجل خام "نايمكس" الأمريكي مكاسب بنسبة 4.7 بالمائة.

وكانت منظمة أوبك أعلنت في الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج في يونيو/حزيران بمقدار 68 ألف برميل يومياً إلى 29.830 مليون برميل يومياً.

ولكن على الجانب الآخر توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشهد أسواق النفط تخمة بالمعروض خلال العام المقبل على الرغم من جهود أوبك لخفض الإمدادات.

وفي سياق منفصل أعلنت الصين اليوم نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992 وذلك بنحو 6.2 بالمائة على أساس سنوي.