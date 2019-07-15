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قريبا .. وثيقة تجارية بين الأردن وتركيا

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قريبا .. وثيقة تجارية بين الأردن وتركيا قريبا .. وثيقة تجارية بين الأردن وتركيا

جى بي سي نيوز :- قال السفير التركي في الأردن مراد كاراغوز، الأحد، إن وثيقة تجارية جاهزة لتوقيعها مع الأردن "قريباً"، تتضمن "آلية جديدة" بين البلدين، مضيفاً أن العلاقات الأردنية التركية التجارية مستمرة.

وكان مسؤول حكومي أردني، قال في 5 شباط/فبراير إن المفاوضات بين عمّان وأنقرة فيما يخص اتفاقية التجارة سيتم استئنافها.

وتابع كاراغوز أن تعاوناً بين البلدين في مجال النقل من خلال باصات نقل تركية تم تشغيلها على عدد من الخطوط في العاصمة والبالغ عددها 135 حافلة.

وأضاف أن وفداً تجارياً أردنياً يزور تركيا في أيلول/سبتمبر، للترويج للأردن سياحياً، وتزور لجنة العمل الأردني التركي عمّان لبحث مشاريع التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتلتقي رئيس الوزراء عمر الرزاز، حيث أن العام 2020 عام الثقافة بين البلدين وستكون هناك أيام ثقافية".

وأشار إلى أن عدد السياح الأردنيين لتركيا يزداد باستمرار، وهناك خطوط طيران عديدة بين عمّان ومدن تركية.

"الأردن يقود سياسة ناجحة ضمن ظروف صعبة جدا في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه يلعب دوراً حيوياً ومعتدلاً في المنطقة، وينتهج دبلوماسية ناجحة وهو كمن "يمشي في حقل الألغام بكل نجاح"، بحسب السفير التركي ، وفق المملكة . 

وفيما يتعلق بصفقة القرن، قال كاراغوز إن تركيا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتؤمن بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأضاف أن أنقرة تدعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، مشيراً إلى أن مواقف الإدارة الأميركية وإسرائيل "لا تعطي أملا بإحلال السلام"، منتقداً اعترافا أميركيا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها، وأن "صفة القرن لن تحقق السلام المطلوب".

ولفت السفير كاراغوز إلى مستوى العلاقات الأردنية التركية، حيث أن هناك زيارات متبادلة ومستمرة بين قيادة البلدين.

جي بي سي نيوز

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