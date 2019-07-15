الخسائر الحادة تضرب الأصول المشفرة بقيادة الخمسة الكبار

مباشر: شهدت الأصول المشفرة هبوطاً حاداً خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل السوق الرقمي خسائر بنحو 26 مليار دولار بقيادة قائمة الخمسة الكبار.

وسيطر اللون الأحمر على قائمة أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية في السوق الافتراضي مع استمرار التأثير السلبي من هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتلك الأصول.

وكان الرئيس دونالد ترامب هاجم البيتكوين والعملات الإلكترونية بأكملها في نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً إنها ليست عملات ومتقلبة للغاية كما طالب شركة فيسبوك بالسعي للحصول على ميثاق مصرفي من أجل إصدار عملة رقمية.

وسبق هذه التعليقات تحذيراً من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس بالأسبوع المنقضي، مشيراً لأربعة مخاطر تتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت البيتكوين بنسبة 7.6 بالمائة لتهبط إلى 10343.3 دولار بعد أن تهاوت دون مستوى 10 آلاف دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من التعاملات.

وانخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية رقم واحد حول العالم إلى 184.3 مليار دولار في نفس التوقيت.

أداء عملة البيتكوين خلال أخر 24 ساعة (المصدر: كوين ماركت كاب)

وخلال نفس الفترة، هبطت عملة الإيثريوم بنسبة 15 بالمائة مسجلة 226.99 دولار لتحل في الترتيب الثاني يليها عملة الريبل بانخفاض 5 بالمائة لتبلغ قيمتها 0.3139 دولار.

وشهدت عملة الليتكوين التي تحل بالمرتبة الرابعة، خسائر بنحو 10.8 بالمائة لتتراجع إلى مستوى 89.21 دولار بقيمة سوقية 5.59 مليار دولار.

وتذيلت عملة البيتكوين كاش قائمة الخمسة الكبار بانخفاض 15.6 بالمائة مسجلة 287.5 دولار بقيمة سوقية قدرها 5.14 مليار دولار.

وبالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية فسجلت 280.32 مليار دولار مقارنة مع 306.45 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.