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القطاعات الكبرى تهبط بالمؤشر السعودي في مستهل التعاملات

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القطاعات الكبرى تهبط بالمؤشر السعودي في مستهل التعاملات القطاعات الكبرى تهبط بالمؤشر السعودي في مستهل التعاملات

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول" أداء سلبيا في مستهل جلسة اليوم الاثنين، ليعاود خسائره بعد ارتفاع 5 جلسات، وسط هبوط جماعي للقطاعات الكبرى.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.28 بالمائة بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، بخسائر بلغت 25.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,990.1 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات نحو 15 مليون سهم، بلغت قيمتها 341.7 مليون ريال من خلال 15.1 ألف صفقة.

وهبطت 10 قطاعات في هذه الأثناء، بصدارة "الاتصالات" الذي تراجع 0.54 بالمائة، تلاه قطاع البنوك بتراجع نسبته 0.4 بالمائة، وبلغت خسائر "المواد الأساسية" 0.28 بالمائة.

وجاءت بقية القطاعات باللون الأخضر، وتصدر قطاع السلع الرأسمالية المكاسب بارتفاع نسبته 0.35 بالمائة.

وتصدر "ساكو" الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 1.52 بالمائة، وجاء "الخزف السعودي" في صدارة الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 2.64 بالمائة.

وفيما يخص السوق الموازي، فقد جاء مرتفعا 0.38 بالمائة، في تلكك الأثناء، بمكاسب بلغت 14.31 نقطة، صعد بها إلى مستوى 3,764.01 نقطة.

وتصدر "العمران" المكاسب، بارتفاع نسبته 3.63 بالمائة، ولم يشهد السوق أية تراجعات في هذه الأثناء.

 

مباشر (اقتصاد)

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