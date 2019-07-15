"البيئة" السعودية" تحدد شروط دخول المواشي للعاصمة المقدسة

الرياض – مباشر: طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الاثنين، مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن التقدم يأتي بغرض إصدار شهادات التنقل الصحية، المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل العاصمة المقدسة.

وأضافت الوزارة، أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل.

ولفتت الوازرة، إلى أنه سيمنع دخول المواشي التي لا تحمل شهادة التنقل خلال الفترة من 13 ذي القعدة حتى 3 ذو الحجة 1440هـ.

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