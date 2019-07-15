"موانئ" السعودية: خطة متكاملة لاستقبال الحجاج..وقدوم أول الأفواج الأربعاء

الرياض – مباشر" كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عن خطة تشغيلية متكاملة؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً عن طريق ميناء جدة الإسلامي وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تسعى من خلال تلك إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءاتهم وأدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء النسك، بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بالميناء.

وأضافت "موانئ" في بيانها، أن ميناء جدة الإسلامي سيبدأ باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام ابتداءً من يوم الأربعاء القادم 14 ذي القعدة 1440هـ، وتستمر ذلك إلى يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1440هـ.

وتوقعت الهيئة، أن يستقبل الميناء خلال حج هذا العام ما يقارب 22 ألف حاجاً، بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين خلال العام السابق والبالغ عددهم 16 ألف حاجاً، وذلك عبر 22 رحلة من خلال 4 عبارات.

ولفتت، إلى أنه تم تجهيز محطة الركاب بميناء جدة الإسلامي لتستوعب أكثر من 800 حاجاً في الساعة، والمكونة من 5 صالات، خصصت 3 منها للقدوم واثنتان للمغادرة والمزودة بكافة المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمة الحجاج وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم.

وشملت التجهيزات التشغيلية المعدة 14 جهازاً متطوراً لتفتيش ونقل أمتعة الحجاج لصالات القدوم والمغادرة والانتظار، وكذلك 700 عربة لنقل حقائب ضيوف الرحمن القادمين، بالإضافة إلى توفير 28 حافلة لنقل الحجاج خصص جزءاً منها لنقل المرضى وكبار السن.

وشملت التجهيزات البحرية قاطرتين بحريتين، وكذلك 2 قطع بحرية مساندة لمكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق، ولتوفير ملاحة بحرية آمنة، إلى جانب توفير العدد اللازم من مشغلي نظام حركة السفن الذين يعملون على مدار الساعة، فضلاً عن تجهيز العديد من المعدات والآليات الخاصة بالأمن والسلامة وحالات الإسعاف والإطفاء، والخدمات المساندة الأخرى.

وأوضحت "موانئ"، أنه سيقوم على خدمة ضيوف الرحمن بميناء جدة الإسلامي خلال حج هذا العام أكثر من 266 كادراً بشرياً مؤهلاً من مختلف المجالات، من بينهم المرشدين البحريين وربابنة السفن والمشرفين الفنيين والتشغيليين، وفرق للأمن والسلامة والإطفاء، بالإضافة إلى الكوادر المشرفة على التشغيل في المحطة وإدارة الشؤون الفنية وغيرهم.

يذكر أنه يتوفر بميناء ينبع التجاري صالة للركاب جهزت لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وكذلك لاستقبال سفن الركاب بجميع أنواعها.

وتم مؤخراً توسعتها لتصبح بطاقة استيعابية أكبر وذلك تذليلاً لسهولة حركة الركاب للمحطة، ومنها زيادة المساحة الإجمالية للمحطة من 3600 م2 إلى 7200 م2، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 1000 مسافراً إلى 2800 مسافراً.

ويبدأ ميناء ضبا باستقبال الكوادر الموسمية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام لحج 1440هـ، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء خلال حج هذا العام عدد 40 ألف كادراً موسمياً عبر 4 رحلات مجدولة يومياً وبطاقة استيعابية تشغيلية للصالة تبلغ 6 آلاف راكباً.

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