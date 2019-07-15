الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع إعلان بيانات اقتصادية صينية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع بيانات اقتصادية صينية تتماشى مع التوقعات.

وجاء أداء الأسواق المالية في أوروبا بالتزامن مع الإفصاح عن التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين عن الربع الثاني من العام والتي جاءت متوافقة مع التوقعات على الرغم من كونها أبطأ وتيرة ارتفاع في 27 عاماً.

وفي بداية الجلسة قاد قطاع الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.3 بالمائة فيما شهد قطاع الأغذية والمشروبات هبوطاً بنحو 0.2 بالمائة كما أنه كان القطاع الوحيد الذي يتداول داخل النطاق السالب.

وأبقى المستثمرين أعينهم على البيانات الصينية، فبالإضافة إلى أرقام النمو الاقتصادي في البلاد جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارت الأصول الثابتة عن شهر يونيو/حزيران الماضي أعلى من التوقعات.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسة، فأشار الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأحد بأن بلاده مستعده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن تتخلى واشنطن عن العقوبات والعودة للاتفاقية النووية لعام 2015.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه سيقود إدارة ترامب في طريق مماثل لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق.

وعلى صعيد أداء الشركات، فإن سهم شركة التكنولوجيا الحيوية "جالاباجوس" قفز بأكثر من 17 بالمائة في التعاملات المبكرة ليسجل مستوى قياسي مرتفع، بعد إعلان شركة أمريكية "جيليد ساينس" امتلاك حصة إضافية بقيمة 5.1 مليار دولار بالشركة.

وبحلول الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.1 بالمائة ليرتفع إلى 387.4 نقطة فيما شهد مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة هامشية بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 7511.6 نقطة.

كما سجل مؤشر "داكس" الألماني زيادة بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليصل إلى 12365.6 نقطة فيما حقق المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 5589.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1276 دولار.