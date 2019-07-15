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الصين تسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي في27 عاماً بالربع الثاني

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الصين تسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي في27 عاماً بالربع الثاني الصين تسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي في27 عاماً بالربع الثاني

مباشر: تباطأ نمو الصين بالتقديرات الأولية وفقاً للتوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليسجل أدنى قراءة في نحو 27 عاماً مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي على خلفية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات صادرة عن هبئة الإحصاءات في الصين، اليوم الإثنين، أن الناتج الحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الصين سوف ينمو بنسبة 6.2 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام عن الربع الثاني أقل من تلك المسجلة في أول ثلاثة أشهر من العام على أساس سنوي والبالغة 6.4 بالمائة.

أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد الصين نما بنسبة 1.6 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 1.4 بالمائة المسجلة في الربع السابق له.

ويواجه الاقتصاد الصيني تزايد حالات عدم اليقين الخارجية، وسط توقعات بأن يواجه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم ضغوط هبوطية جديدة، وفقاً للبيانات.

وبالنسبة لأداء اقتصاد الصين خلال النصف الأول من 2019، فإنه نما بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي.

وفي بيانات منفصلة، فإن الإنتاج الصناعي في الصين نما بنسبة 6.3 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي مقابل 0.5 بالمائة في الشهر السابق له والتوقعات البالغة 5.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليهبط الدولار إلى 6.8734 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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