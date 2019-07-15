أخبار عاجلة

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل -
وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك -
اكتشاف مستوطنة قديمة قرب القدس يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام -
الأخبار - وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون مسألة الضرائب على شركات الإنترنت -
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل -
الأخبار- نيجيريا تسعى لحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا أمام تونس -
الأخبار- ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى نحو 822 مليونا خلال عام 2018 -
الأخبار- تونس تواجه نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا -
الأخبار- السفارة الفرنسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البورصة اليابانية تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية

Google+ Print
البورصة اليابانية تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية البورصة اليابانية تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية

مباشر: أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين اليوم الإثنين، في عطلة رسمية.

وتتوقف الأسواق المالية في اليابان اليوم احتفالاً بيوم "عيد البحر"، وهو عطلة وطنية في البلاد يتم الاحتفال بها ثالث كل يوم إثنين من شهر يوليو/تموز.

ومن المقرر أن تستأنف بورصة طوكيو تعاملاتها غداً الثلاثاء، لتكون أولى جلسات الأسبوع الجاري.

وكان مؤشر "نيكي" الياباني أغلق تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى 21685.9 نقطة بارتفاع 0.2 بالمائة.

لكن المؤشر الياباني شهد أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

وبحلول الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقال الدولار الأمريكي عند 107.96 ين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ميناء الملك عبدالله يتسلّم 28 رافعة لتوسعة محطات الحاويات

ميناء الملك عبدالله يتسلّم 28 رافعة لتوسعة محطات الحاويات

"صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019

"صادرات" يشهد أعلى سيولة منذ بداية 2019

هبوط مبيعات السيارات في أوروبا 7.8% خلال يونيو

هبوط مبيعات السيارات في أوروبا 7.8% خلال يونيو

صادرات سنغافورة غير النفطية تتراجع بأكبر وتيرة في 6 سنوات

صادرات سنغافورة غير النفطية تتراجع بأكبر وتيرة في 6 سنوات