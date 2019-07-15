البورصة اليابانية تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية

مباشر: أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين اليوم الإثنين، في عطلة رسمية.

وتتوقف الأسواق المالية في اليابان اليوم احتفالاً بيوم "عيد البحر"، وهو عطلة وطنية في البلاد يتم الاحتفال بها ثالث كل يوم إثنين من شهر يوليو/تموز.

ومن المقرر أن تستأنف بورصة طوكيو تعاملاتها غداً الثلاثاء، لتكون أولى جلسات الأسبوع الجاري.

وكان مؤشر "نيكي" الياباني أغلق تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى 21685.9 نقطة بارتفاع 0.2 بالمائة.

لكن المؤشر الياباني شهد أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

وبحلول الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقال الدولار الأمريكي عند 107.96 ين.