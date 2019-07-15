رئيس "جرير": توقعات بنمو هامش الربحية 10% بالعام الحالي

الرياض ـ مباشر: توقع رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، تسجيل هامش ربحية بنحو 10 بالمائة في العام الحالي.

وقال محمد العقيل، في مقابلة مع "العربية"، أن توظيف الفتيات في الشركة بوظائف كبيرة، رفع المشتريات في فروع "جرير" وزاد دخل مبيعات التجزئة.

وأشار إلى تأثر النتائج المالية للشركة بالربع الثاني من 2019، بإعادة تبويب البيانات المالية بموجب المعيار المحاسبي رقم 16، بجانب تأثرها بمبالغ زكاة مستحقة.

وقال إن نمو قطاع التجارة الإلكترونية، ارتفع بنحو 100 بالمائة خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يتضاعف النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما أوضح أن الحصة السوقية للشركة تتعدى 20 بالمائة، في قسم الهواتف الذكية، و50 بالمائة في الأجهزة الحاسوبية اللوحية، وتتراوح بين 30 بالمائة و50 بالمائة في المواد المكتبية.

وأعلنت الشركة عن نمو صافي الأرباح نحو 4 بالمائة بالربع الثاني من العام 2019 إلى 169.1 مليون ريال، مقابل 162.6 مليون ريال للفترة فسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع مبيعات معظم أقسام التجزئة وخاصة قسم الالكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر.