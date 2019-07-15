أخبار عاجلة

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
الخارجية العراقية: نتابع تفاصيل حادث أربيل للتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل -
وزيرا خارجية روسيا وساحل العاج يردان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك -
اكتشاف مستوطنة قديمة قرب القدس يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام -
الأخبار - وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون مسألة الضرائب على شركات الإنترنت -
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل -
الأخبار- نيجيريا تسعى لحصد المركز الثالث بأمم إفريقيا أمام تونس -
الأخبار- ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى نحو 822 مليونا خلال عام 2018 -
الأخبار- تونس تواجه نيجيريا اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا -
الأخبار- السفارة الفرنسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير سعودي: اعتماد منصة "صحة" يسهم في تسهيل الإجراءات

Google+ Print
وزير سعودي: اعتماد منصة "صحة" يسهم في تسهيل الإجراءات وزير سعودي: اعتماد منصة "صحة" يسهم في تسهيل الإجراءات

الرياض ـ مباشر: قال وزير الخدمة المدنية السعودي، إن اعتماد منصة "صحة"، يؤكد حرص على الأخذ بسبل التحديث والتطوير في كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الوظيفي الحكومي.

وأضاف سليمان بن عبدالله الحمدان، وفقا لبيان من الوزارة إن المنصة ستسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها؛ وأتمتتها بشكل تقني حديث.

وبيَّن الوزير أن هذه الخطوة هي أحد أوجه أتمتة الأنظمة تقنياً وإلكترونياً؛ وتحديث السياقات النظامية لها بما يتواءم مع مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وأشار إلى أن منصة "صحة" تمثل نتيجةً جيدة لعملٍ تكاملي وتشاركي مع وزارة الصحة سعياً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لموظفي القطاع الحكومي فيما يتعلق بالإجازات المرضية واعتمادها.

كما أوضح أن وزارة الخدمة المدنية ماضية في التشارك مع الجهات الحكومية لتقديم ما يتعلق بخدماتها المقدمة ويتعلق بجانب الخدمة المدنية؛ ولن تدخّر وسعاً في تقديم خبراتها الإدارية والتقنية والتدريبية في هذا الشأن.

وتابع: "ستضاف العديد من الخدمات والمنصات القادمة لتيسير الكثير من الخدمات المدنية؛ وفق جدولةٍ زمنية محسوبة؛ وتحديث يراعي الانتقال بشكل واثق من النظم الإدارية التقليدية إلى نظم الموارد البشرية الحديثة".

ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، على اعتماد منصة "صحة"؛ والتي تختص بمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية.

ترشيحات:

تحذير من الاتصالات السعودية بشأن الولوج للحسابات البنكية

التجارة السعودية تتيح تعديل السجل التجاري للشركات إلكترونياً

اتفاقية تمويل بين الصندوق الصناعي السعودي وشركة مصدر

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

المياه السعودية: استكمال التحول الرقمي نهاية الربع الأول من 2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

تحليل: عوائد إيجابية متوقعة من فتح المحلات بالسعودية 24 ساعة

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية