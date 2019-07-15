وزير سعودي: اعتماد منصة "صحة" يسهم في تسهيل الإجراءات

الرياض ـ مباشر: قال وزير الخدمة المدنية السعودي، إن اعتماد منصة "صحة"، يؤكد حرص الحكومة السعودية على الأخذ بسبل التحديث والتطوير في كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الوظيفي الحكومي.

وأضاف سليمان بن عبدالله الحمدان، وفقا لبيان من الوزارة إن المنصة ستسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها؛ وأتمتتها بشكل تقني حديث.

وبيَّن الوزير أن هذه الخطوة هي أحد أوجه أتمتة الأنظمة تقنياً وإلكترونياً؛ وتحديث السياقات النظامية لها بما يتواءم مع مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وأشار إلى أن منصة "صحة" تمثل نتيجةً جيدة لعملٍ تكاملي وتشاركي مع وزارة الصحة سعياً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لموظفي القطاع الحكومي فيما يتعلق بالإجازات المرضية واعتمادها.

كما أوضح أن وزارة الخدمة المدنية ماضية في التشارك مع الجهات الحكومية لتقديم ما يتعلق بخدماتها المقدمة ويتعلق بجانب الخدمة المدنية؛ ولن تدخّر وسعاً في تقديم خبراتها الإدارية والتقنية والتدريبية في هذا الشأن.

وتابع: "ستضاف العديد من الخدمات والمنصات القادمة لتيسير الكثير من الخدمات المدنية؛ وفق جدولةٍ زمنية محسوبة؛ وتحديث يراعي الانتقال بشكل واثق من النظم الإدارية التقليدية إلى نظم الموارد البشرية الحديثة".

ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، على اعتماد منصة "صحة"؛ والتي تختص بمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية.

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