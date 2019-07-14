هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل "آرنست ويونغ" محاسبون قانونيون

الرياض – مباشر: وافق مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، على تسجيل شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (صاحبة ترخيص مزاولة مهنة مراجعة الحسابات رقم (45/11/323) وتاريخ 1412/09/04هـ) لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
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