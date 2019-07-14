انطلاق التمرين العسكري "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية وأمريكا

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن التدريب المشترك انطلق بمركز التمارين الرئيس بمدينة الملك خالد العسكرية في المنطقة الشمالية. ويجمع التدريب، وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأمريكية، ويستمر مدة أسبوعين.

ويهدف التدريب إلى "تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية".

في سياق آخر، قال مصدر سعودي مسؤول إن السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل سماد للسودان، بشكل عاجل.

وصرح المصدر السعودي بأنه امتدادا للدعم المتواصل والمشترك من السعودية والإمارات للشعب السوداني، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين إلى السودان، وذلك بحسب "وكالة الأنباء السعودية".

وأوضح المصدر أن السفينة ستنطلق من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالسودان بشكل عاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

وأكد المصدر أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين، استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق، في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان.