التعاون الإسلامي: اجتماع وزاري استثنائي لبحث انتهاكات إسرائيل الأربعاء

الكويت – مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الیوم الأحد، أن اجتماع اللجنة التنفیذیة الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجیة سیعقد الأربعاء المقبل وذلك في مقر الامانة بجدة.

وقالت الأمانة في بیان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الاجتماع الاستثنائي والذي دعت له دولة فلسطین سیبحث الانتھاكات الإسرائیلیة في مدینة القدس الشریف بما في ذلك إقدام إسرائیل - السلطة القائمة بالاحتلال - مؤخرا على فتح نفق ما یسمى بـ "طریق الحجاج" أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأضاف البیان، أن الاجتماع سیناقش ایضا مصادرة سلطات الاحتلال الاسرائیلي العدید من العقارات الفلسطینیة في القدس الشریف والتھدید بھدم عشرات المنازل ضمن سیاسة تھوید المدینة المقدسة وتھجیر أھلھا وتغییر ھویتھا العربیة.

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