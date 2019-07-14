تحذير من الاتصالات السعودية بشأن الولوج للحسابات البنكية

الرياض – مباشر: حذّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، من تسجيل الدخول للحسابات البنكية عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة.

وقال الهيئة في "إنفوجراف" نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، إن الاتصال بشبكات الـ Wi-Fi العامة قد يعرّض بيانات العملاء للخطر.

وأكدت الهيئة على ضرورة تجنب تسجيل الدخول إلى مواقع الخدمات البنكية أو التعاملات الحكومية في حال استخدامها.

ودعت الهيئة أصحاب الحسابات البنكية إلى التأكّد من تعطيل خواص مشاركة الموقع والبيانات على الجهاز.

ترشيحات..

"الخُبر" أغلى المدن السعودية بتكلفة المعيشة.. ودبي تتصدر بالخليج

السعودية تحدد أسعار البنزين خلال الربع الثالث

على إثر توترات الخليج العربي.. ميرسك تخطر عملائها بتكاليف إضافية