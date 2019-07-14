التجارة السعودية تتيح تعديل السجل التجاري للشركات إلكترونياً

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عن تقديم خدمات تعديل السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التضامنية، وشركات التوصية البسيطة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة.

وكشفت الوزارة في بيان اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تشمل خدمة التعديل في السجل التجاري لكل من: (الأنشطة، عنوان الشركة، المدير).

وأشارت الوزارة إلى إمكانية استفادة عملاء الوزارة من هذه الخدمات بزيارة الرابط: e.mci.gov.sa وإتباع الخطوات الموضحة للتعديل بسهولة على سجلاتهم التجارية.

وقالت الوزارة، إنه بذلك تكتمل كافة باقة خدمات الشركات لتصبح إلكترونية بدءاً من التأسيس وصولاً إلى تعديلات السجل وتوثيق العقود وقرارات الشركاء وغيرها دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومراكز خدمة العملاء.

وذكرت الوزارة أنها أطلقت العام الماضي خدمة تأسيس الشركات الكترونياً، تلاها التوثيق الإلكتروني وقرارات الشركاء وغيرها من الخدمات الإلكترونية في سبيل تسهيل الخدمات لعملائها واتمتتها لزيادة كفاءتها وموثوقيتها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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