3.5 مليار دولار صادرات عربية للبرازيل بزيادة 11.5% النصف الأول

القاهرة – مباشر: كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن ارتفاع إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بنسبة 15.1 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي.

وأشارت الغرفة في بيان اليوم الأحد، إلى أنه تم تصدير حوالي 1,180.22 ألف طن من المنتجات البرازيلية بقيمة تجاوزت المليار دولار إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، في حين استوردت المملكة العربية السعودية حوالي 1,419.01 ألف طن من المنتجات البرازيلية بما قيمته 991.21 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات البرازيلية إلى مصر 2,765.66 ألف طن ، بما قيمته 791.53 مليون دولار.

في المقابل، شهدت واردات دول أمريكا الجنوبية من العالم العربي نمواً كبيراً خلال نفس الفترة من العام، مسجلة زيادة بنسبة 11.5 بالمائة بقيمة تعادل 3.5 مليار دولار.

كانت قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت إلى 3.15 مليار دولار مقارنةً بـ 2.75 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الغرفة أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى البرازيل بلغت 2,433.08 ألف طن من البضائع بقيمة 1.2 مليار دولار، أما صادرات دولة الإمارات إلى دول أمريكا الجنوبية فقد بلغت 619.66 ألف طن من السلع بقيمة 336.14 مليون دولار.

كما بلغ مجموع الصادرات المصرية إلى البرازيل 542.68 ألف طن من البضائع وصلت قيمتها إلى 135.98 مليون دولار.

وتصدرت منتجات حبوب القهوة وفول الصويا والحديد والنفط والسكر والمركبات قائمة واردات العالم العربي من البرازيل، مما شكل دعماً قوياً للطلب المتزايد من القطاعات الصناعية الإقليمية والأسواق الاستهلاكية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن النمو الكبير في حجم صادرات البرازيل ووارداتها خلال النصف الأول من عام 2019 يثبت مرة جديدة قوة العلاقات التجارية بين دول أمريكا الجنوبية وشركائها التجاريين في العالم العربي.

وأضاف روبنز حنون، "نحن واثقون تماماً أن هذه العلاقات ستشهد نمواً أكبر خلال الأشهر المقبلة، في ظل توقعاتنا باستمرار زيادة الطلب في الأسواق العربية على السلع البرازيلية خلال النصف الثاني من العام الجاري."

وأضاف حنون أن الدول العربية تثق بالإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للبرازيل، لا سيما وأن برامجها الاقتصادية الواعدة ستثمر المزيد من الفرص التجارية بين مجتمع الأعمال في البرازيل والعالم العربي على السواء في السنوات المقبلة، مشدداً على حرص الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالمضي قدماً في جهودها المبذولة بهدف تعزيز وتسهيل الأنشطة التجارية وفتح قنوات اتصال فعالة بين كافة الأطراف المعنية.

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